Provincie weigert omgevingsvergunning twee windturbines langs Albertkanaal: “Het hypothekeert strategische plannen van de gemeente” emz

05 juni 2020

18u37 1 Schoten De bestendige deputatie van de provincie Antwerpen heeft besloten geen omgevingsvergunning toe te kennen aan Ecopower voor de twee windturbines langs het Albertkanaal op wijk Wijtschot in de gemeente Schoten. Terwijl de twee N-VA-afgevaardigden meegingen in het negatief advies van het Schotens gemeentebestuur, baseerden de CD&V-gedelegeerden zich eerder op het positief signaal van de provinciale omgevingscommissie. “We zijn blij dat de beslissing van de deputatie ons volgt”, reageert schepen voor Ruimtelijke Ordening Paul Deswaef (N-VA).

De twee windturbines van Ecopower zouden komen binnen de strook langs het Albertkanaal aan wijk Wijtschot waar ook een nieuw recyclagepark, de gemeentelijke Dienst der Werken en een bedrijvenzone gepland staan. Hoewel de gemeente in 2014 een gunningsprocedure uitschreef, diende de energiespecialist pas eind december 2019 een aanvraag voor een omgevingsvergunning in bij de provincie. Terwijl het actiecomité Ongeschonden Wijtschot 950 bezwaarschriften verzamelde, besloot ook het college van burgemeester en schepenen negatief advies uit te spreken. Het gemeentebestuur vreesde immers dat de tegenstand tegen de windturbines het hele project langs het Albertkanaal zou vertragen.

Verdeeldheid troef

Donderdag werd met de notulen bekendgemaakt dat de bestendige deputatie van de provincie Antwerpen geen omgevingsvergunning toekent aan Ecopower. Twee stemmen tegen van Luk Lemmens (N-VA) en Jan De Haes (N-VA) in combinatie met twee stemmen voor van Kathleen Helsen (CD&V) en Ludwig Caluwé (CD&V) leidde daartoe. Omdat N-VA en CD&V het niet eens raakten, kwam het tot een staking van de stemming. In die uitzonderlijke situatie zegt het huishoudelijk reglement dat er geen vergunning komt.

Voor eerste gedeputeerde en woordvoerder Lemmens weegt het belang van windturbines in dit geval niet op tegen het belang van de gemeente Schoten. “Als we de molens zouden goedkeuren, zou dat belangrijke strategische plannen van onze partijgenoten in Schoten hypothekeren.”

“Zeer geschikte locatie”

De afgevaardigden van CD&V zijn het daar niet mee eens. “Onze omgevingscommissie heeft een positief advies verschaft. In het bestuursakkoord pleit Schoten voor hernieuwbare energie. De gemeente heeft zes jaar geleden zelf het initiatief genomen tot de windturbines. Daarenboven is het bedrijventerrein een zeer geschikte locatie. Dan moet er al een heel goede reden zijn om tegen de omgevingsvergunning te zijn”, aldus Caluwé.

Een heftig debat volgde er echter niet. “Als er een omgevingsvergunning zou komen, zouden de gemeente en omwonenden in beroep gaan. Nu zal Ecopower waarschijnlijk protest aantekenen. Alle adviezen zijn immers positief, behalve dat van de gemeente. Wij zijn dus zeker niet de laatste instantie”, verduidelijkt Caluwé.

Botsen op muur

Die beslissing schept tevredenheid bij de Schotense schepen voor Ruimtelijke Ordening Paul Deswaef (N-VA). “We hebben een heel gefundeerd advies laten opmaken. Daarbij hielden we ook rekening met het draagvlak, waar een gebrek aan was. Het was onze plicht als goed bestuur om de juiste beslissing te nemen. Als je ziet dat er een muur staat, blijft die muur bestaan, ook al sla je ertegen met je hoofd. Ecopower heeft nu zes jaar de tijd gehad voor de windturbines. We kunnen ook niet blijven wachten.”

De schepen is opgelucht dat de gemeente verder zal kunnen met het project. “Als je weet dat er misschien vijf advocatenkantoren zich gepositioneerd hadden tegen de windturbines, had het misschien wel nog vijf of tien jaar kunnen duren vooraleer de volledige zone op het Oud Stort er zou komen. Dan zou het project waar veel geld mee gemoeid is, geblokkeerd worden. De nieuwe Dienst der Werken in een energieneutraal gebouw is van groot belang. Momenteel zijn de honderd werknemers in een heel oude vestiging aan de slag. Ook het gebrek aan een modern recyclagepark speelt ons parten, met de lange wachtrijen tot gevolg. Het bedrijvenpark zal dan weer zorgen voor nieuwe jobs.”

Die plaatselijke tewerkstelling zorgt ervoor dat meer burgers dichtbij huis kunnen werken. Dat vormt al één stap binnen de CO2-reductie. “Maar ook met zonnepanelen en een warmtenet zullen we misschien wel negen tiende van de energie van de afwezige windturbines opvangen”, besluit Deswaef.