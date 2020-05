Pop-upbakkerij ‘Co-Pains’ opent deuren in de Paalstraat emz

07 mei 2020

16u44 4 Schoten De pop-upbrood- en banketbakkerij ‘Co-pains’ opent vrijdag haar deuren in de Paalstraat in de gemeente Schoten. De zaak wordt gerund door bakker Patrick Biscop (60) uit Schoten en patissier Serge Lamoral (32) uit Brecht. “De coronacrisis is een erg bittere pil geweest voor ons, maar we wilden niet blijven tobben”, zegt Lamoral.

Hoewel Lamoral in februari nog de nationale ondernemersprijs ‘Starter van het Jaar’ van Unizo wegkaapte, is het voor hem ook een moeilijke periode. Als patissier bracht hij in september van afgelopen jaar met ‘Pastry Solutions’ (Passo) ambachtelijke, kant-en-klare basissen voor taart en gebak op de markt. “Wij draaien normaal gezien volledig op horeca en bakkers. Maar de horecazaken liggen stil. Ook bakkers verkopen momenteel minder patisserie, omdat feestjes en evenementen niet kunnen doorgaan.”

Mentor

Toch bleef hij niet bij de pakken zitten. Samen met Patrick Biscop besloot hij een pop-upbrood- en banketbakkerij te openen in de familiebakkerij ‘De Keersmaeker’. Tot drie jaar geleden baatte Biscop die samen met zijn vrouw Kristel De Keersmaeker als vierde generatie uit. Nadat de zaak overgenomen was, ging die in februari failliet. Daarop nam Biscop de bakkerij opnieuw over.

In dat handelspand zullen Biscop en Lamoral brood- en banketbakkerij ‘Co-Pains’ tot leven brengen. De twee ondernemers zijn geen onbekenden voor elkaar. Biscop bestuurt immers het bakkersatelier ‘Brood & Banket Service’ (BBS) in Brasschaat, waar ‘Passo’ bij zijn opstart terecht kon voor een productieruimte voor de taart- en gebakbasissen. “Patrick is een beetje als een mentor voor mij”, zegt Lamoral.

Lokale ondernemers

In de pop-upwinkel zal het assortiment zich niet beperken tot brood van BBS en banket van Passo. De naam ‘Co-Pains’ verwijst dan wel naar ‘brood’, maar ook naar ‘vrienden’. Lamoral nam contact op met verschillende ondernemers om mee in het project te stappen. “Zo kunnen we ijs van Geybels uit Sint-Job-in-’t-Goor, warme maaltijden van traiteur O’Cuisine uit Schilde en champagne van La Cave aux Bulles uit Antwerpen aanbieden. Kledingwinkels Lana, Laura & Louix uit de Paalstraat in Schoten sponsorden dan weer de winkelkledij. Op die manier biedt ‘Co-Pains’ onderdak aan een breed gamma van lokale ondernemers.”

De zaakvoerders hebben de afgelopen week hard gewerkt aan maatregelen om het coronavirus buiten te houden. “De bistro richten we in als afhaalzone. Ons personeel draagt handschoenen en gepersonaliseerde mondmaskers. Klanten kunnen overigens online bestellen en betalen, waardoor ze op een luttele seconde de zaak met minimaal contact kunnen verlaten”, besluit Lamoral.

‘Co-Pains’ opent de deuren op vrijdag 8 mei op Paalstraat 7 in Schoten. De zaak is van dinsdag tot zaterdag geopend tussen 7 en 17 uur. Op zondag opent ‘Co-Pains’ van 7 tot 15 uur. Bestellen kan via de website www.co-pains.com.