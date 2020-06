Politie vat 18-jarige drugsdealer tijdens grote controleactie Toon Verheijen

23 juni 2020

De politie van Schoten organiseerde afgelopen weekend een grote algemene actie. Zowel overdag als ‘s avonds hebben inspecterus van de teams interventie, verkeer en recherche de hele gemeente in de gaten gehouden.. Ze zetten extra in op verkeer, (drugs)overlast en woninginbraken. De inspecteurs stelden enkele verkeersovertredingen vast en stelden twee processen-verbaal op voor drugsbezit naar aanleiding van een controle in een speeltuintje in het centrum van de gemeente. Ze hebben ook een 18-jarige jongeman gevat die verdacht wordt van handel in verdovende middelen.