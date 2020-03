Politie sluit parking aan park Vordenstein af als voorzorgsmaatregel tegen corona emz

23 maart 2020

17u46 0 Schoten Afgelopen maandag heeft de Politie Schoten in overleg met de dienst integrale veiligheid van de gemeente en de boswachter van park Vordenstein beslist om de parking aan het park af te sluiten. Op die manier willen de instanties vermijden dat wandelaars het park overrompelen in coronatijden.

Door de strenge maatregelen naar aanleiding van de uitbraak van het coronavirus in het land, resten er behalve wandelen en fietsen nog maar weinig mogelijkheden om zich te ontspannen. Als wandelaars echter parken overrompelen, is het gevaar voor een verdere verspreiding van COVID-19 erg groot. Daarom besloot Politie Schoten na overleg de parking aan het park Vordenstein af te sluiten zolang de verregaande maatregelen in het kader van de bestrijding van het coronavirus van kracht zijn.

Geopend

Voor plaatselijke wandelaars blijft het park echter toegankelijk. De maatregel wil simpelweg vermijden dat bezoekers met de auto naar het park rijden om te komen wandelen. “Sinds 18 maart zijn uitstapjes met de auto immers uit den boze. Wie een frisse neus wil halen, moet zich te voet of met de fiets verplaatsen. De auto dient echter enkel voor professionele verplaatsingen, om naar de winkel, de bank, het postkantoor of de dokter te gaan of om bijstand te gaan verlenen aan een kwetsbaar persoon. Het is van immens belang dat iedereen de maatregelen respecteert. Solidariteit is meer dan samenkomen”, besluit Politie Schoten.