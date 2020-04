Politie Schoten krijgt versterking van federale politie te paard emz

27 april 2020

12u41 0 Schoten De Politie Schoten krijgt versterking van de federale politie te paard. Op die manier kunnen die het naleven van de coronamaatregelen controleren op plekken als het gemeentepark of het jaagpad langs het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten.

Voor de gemeente Schoten is het niet evident om haar inwoners op het naleven van de coronamaatregelen op drukke plekken als het gemeentepark of op het jaagpad langs het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten. De politiecombi’s geraken daar immers moeilijker. Daarom krijgt de lokale politie steun van de cavalerie van de federale politie.

Jaagpad

Volgens de Politie Schoten is het jaagpad langs het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten een geliefde plek voor een wandeling of fietstochtje. Zeker in tijden van corona heerst daar een drukte. De politiediensten roepen de inwoners van de gemeente Schoten zich hoffelijk te gedragen en voorzichtig te zijn voor andere gebruikers van het jaagpad langsheen de vaart. Er wordt aan de hand van borden gevraagd anderhalve meter afstand te houden. De politie vraagt extra aandacht voor die maatregel ter hoogte van de verkeerslichten aan de brug van de Villerslei.