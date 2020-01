Politie arresteert twee vermoedelijke drugsdealers Toon Verheijen

16 januari 2020

14u36 2 Schoten De lokale recherche en de interventieploegen van de lokale politie Schoten sloegen woensdag de handen in elkaar voor een gemeenschappelijke controleactie en die kende ook succes. In het Gelmelenpark werden twee vermoedelijke drugsdealers gearresteerd.

De controleacties van de lokale recherche en de interventieploegen vonden plaats in het Vordensteinpark, het Gelmelenpark en de Calesbergdreef. Verschillende voertuigen en personen werden gecontroleerd. De actie was voornamelijk gericht op woninginbraken en drugs.

Tijdens een anonieme patrouille spraken de inspecteurs in het Gelmelenpark twee verdachte mannen aan. Toen ze zich kenbaar maakten als politie, nam een van de twee de vlucht. De verdachte kon echter snel gevat worden. In de nabije omgeving troffen de agenten een prop zilverpapier aan met daarin vier knijpzakjes met cocaïne. De jongemannen worden verdacht van handel in verdovende middelen. Beiden werden voorgeleid.