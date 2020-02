Politie arresteert drugsdealer tijdens verkeersactie Toon Verheijen

10 februari 2020

19u13 1 Schoten Een 25-jarige automobilist dacht de politie te snel af te zijn tijdens een verkeerscontrole en wierp nog snel wat drugsattributen uit zijn raam. Dat was echter buiten een alerte getuige gerekend die de politie op de hoogte bracht van de verdachte handelingen. De twintiger werd opgepakt.

De politiezone Schoten hield vrijdagavond op verschillende plaatsen een verkeerscontrole in de gemeente zoals onder meer op de Alfons Servaislei, Toekomstlaan en de Calesbergdreef. Tijdens de actie meldde een getuige dat de chauffeur voor haar allerlei zaken uit het raam van zijn voertuig had gegooid toen hij de controlepost naderde. Nazicht in de buurt leverde inderdaad zakjes weed op én ze troffen ook een jongeman aan die zich verdacht gedroeg. Een inspecteur herkende hem, want hij had kort voordien een alcoholtest afgelegd. De verdachte bekende dat de zakjes van hem waren.

Positieve speeksteltest

De twintiger werd overgebracht naar het politiekantoor waar hij een positieve speekseltest aflegde en zijn rijbewijs onmiddellijk moest inleveren. Tijdens de doorzoeking van zijn voertuig en huiszoeking werd 11.660 euro aan cash geld gevonden en 81 gram marihuana. Zijn voertuig en telefoon werden in beslag genomen. De verdachte werd voorgeleid en door de onderzoeksrechter vrijgelaten onder zeer strikte voorwaarden.

Meer inbreuken

In totaal werden 196 chauffeurs onderworpen aan een alcoholtest. Slechts één bestuurder blies positief. Hij moest zijn rijbewijs onmiddellijk inleveren voor 15 dagen. De inspecteurs stelden verschillende inbreuken vast. Ze stelden onder meer 6 processen-verbaal op voor overdreven snelheid en namen een bromfiets in beslag die te snel reed en bovendien noch verzekerd noch ingeschreven was.