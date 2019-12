Poetsvrouw zwaar gestraft voor brutale overval op bejaarde zakenman Patrick Lefelon

10 december 2019

11u54 0 Schoten Poetsvrouw Valbona A. is veroordeeld tot 7 jaar cel voor het beramen van de brutale homejacking op een 72-jarige Nederlandse zakenman in Schoten. Drie mededaders kregen ook 7 en 8 jaar cel. De Nederlander raakte levensgevaarlijk gewond bij de overval. Zijn geheugen en zijn concentratievermogen zullen niet meer volledig herstellen.

Voor poetsvrouw Valbona A. (39) komt de veroordeling hard aan. Zij was tijdens het proces voor de vrijspraak gegaan. De vrouw van Albanese afkomst werkte al een tijd voor de bejaarde Nederlandse zakenman Cees V. die sinds de dood van zijn vrouw alleen in zijn villa aan de Elfenbankdreef in Schoten woonde.

Op 8 november 2018 drongen twee mannen de villa binnen, overmeesterden poetsvrouw Valbona A. (39) en sloegen dan de 72-jarige Cees V. in elkaar. De daders gingen ervandoor met een Rolex-horloge en enkele kleinere spullen. Poetsvrouw Valbona A. kon de buren verwittigen. De Nederlandse zakenman Cees V. werd met bebloed gezicht aangetroffen in de slaapkamer en met levensbedreigende hoofdletsels overgebracht naar het ziekenhuis.

Bekentenis

Nazicht van de beelden van het ANPR-netwerk en het zendmastonderzoek leidden naar Sakip K. (20) uit Leopoldsburg, Robert I. (42) uit Frankrijk en Avni O. Uit het telefonie-onderzoek bleek dat Valbona A. contact met hen had gehad. Sterker nog: de drie mannen waren in de nacht voor de feiten bij haar in Merksem blijven overnachten.

Sakip K. bekende dat hij en Avni O. de homejacking gepleegd hadden. Hij had het slachtoffer drie of vier klappen gegeven, Avni O. was erger tekeergegaan. Valbona A. en Robert I. hadden volgens hem de homejacking gepland. Zij had hen verteld dat er bij het slachtoffer geld te rapen viel en dat ze langs de openstaande achterdeur naar binnen konden.

Poetsvrouw Valbona A. hield op het proces vol dat zij onschuldig was. Erger nog, zij beschouwde zichzelf als slachtoffer van de gangsters. De rechtbank vond het wel vreemd dat de drie verdachten de avond voor de homejacking gelogeerd hadden bij Valbona A.

Zware straffen

De rechtbank was dinsdagmorgen niet mild voor de vier verdachten. Vooral het feit dat Cees V. in kritieke toestand in de woning werd achtergelaten, wordt de daders zwaar aangerekend.

Over de rol van poetsvrouw Valbona A. was de rechtbank duidelijk. Zij had mee het plan beraamd, had cruciale info over de rijkdom van Cees V. doorgespeeld aan de overvallers en had hen ook onderdag geboden.

Daarom werd zij net als twee andere Sakip P. en Robert I. veroordeeld tot een gevangenisstraf van 7 jaar. De drie verdachten zitten al bijna een jaar in voorarrest en verschenen aangehouden voor de rechter.

De vierde verdachte Avni O. is spoorloos. Hij kreeg 8 jaar cel.