Pizzafestijn voor leerlingen die in winter met fluohesje naar school kwamen Toon Verheijen

24 mei 2019

De ouderraad van het Sint-Michielscollege draagt verkeersveiligheid hoog in het vaandel en organiseert geregeld acties rond het thema zoals fluoacties tijdens de wintermaanden. “We sporen de leerlingen dan aan om fluo te dragen en altijd de fietsverlichting aan te zetten”, zegt Sandra Lauryssen, voorzitter van de ouderraad.

“In het najaar werden de fietsen van alle eerstejaars traditiegetrouw van spaakreflectoren voorzien. Er was tijdens de wintermaanden ook een spaaractie voor wie in fluo aan de schoolpoort verscheen. Alle leerlingen met een volle spaarkaart kregen vrijdag een heus pizzafestijn dat we als ouderraad aanboden in samenwerking met een Schotense pizzeria. Zo worden zij beloond voor hun positieve voorbeeld. Hopelijk mag deze beloning ook een aansporing zijn om volgende winter opnieuw goed zichtbaar naar school te komen.”