Personeel Milcobel blokkeert bedrijf: “Voorstel sociaal plan is een slag in het gezicht van het personeel” Toon Verheijen

01 oktober 2020

18u52 24 Schoten De onderhandelingen voor een sociaal plan na de geplande sluiting van de Milcobelfabriek in Schoten dreigen de verkeerde kant op te gaan. Een groot deel van het personeel blokkeert de poorten van het bedrijf omdat ze de voorstellen van het huidige plan totaal ontoereikend vinden. “Een afscheidspremie van 8.000 euro netto voor mensen die hier 40 jaar werken. Dat nemen ze niet”, klinkt het bij Yvan De Jonghe van het ABVV. Ook de collega’s van ACV sluiten zich bij de actie aan.

Begin september was het een zware slag voor het personeel van Milcobel nadat de directie de sluiting aankondigde van de ‘Inza-fabriek’ van Milcobel. Daar worden allerlei melkdrankjes gemaakt zoals gewone melk en chocomelk onder bekende merken als Inza, Choco!Choco! of Yogho!Yogho!. Door de sluiting zouden 167 mensen hun baan verliezen. De aankondiging kwam hard aan, maar het personeel reageerde redelijk gelaten. Maar nu de onderhandelingen over het sociaal plan totaal ontoereikend blijken te zijn, schiet het personeel wel in actie en werden de poorten geblokkeerd. “Er was een akkoord, maar het personeel vindt het totaal ontoereikend”, zegt Bram Hollanders van ACV. “Wij noemen geen bedragen, maar het ligt heel gevoelig.”

Ontwerpakkoord

Ook de collega’s van ABVV sloten zich aan bij de actie. Geen enkele vrachtwagen mocht de fabriek verlaten of oprijden. Het is duidelijk dat het ontwerp van sociaal plan niet meteen op gejuich wordt onthaald. “De mensen vinden het respectloos, in de eerste plaats tegenover de mensen met veel anciënniteit in het bedrijf”, zegt Yvan De Jonge van de socialistische vakbond ABVV. “De hoogste premie is er vanaf 25 jaar anciënniteit: 16.000 euro bruto”, zegt De Jonge. “De mensen die hier al veertig jaar werken, rekenen dan uit dat ze netto 8.000 euro zouden krijgen, terwijl ze hier al zo lang hun rug breken en zich flexibel opstellen tegenover nacht- en weekendwerk.”

Afbouwen

Milcobel wil tot 26 maart van volgend jaar blijven produceren, waarbij tot 27 november iedereen zou blijven werken en daarna een afbouwscenario ingaat. “Dat is zes maanden onzekerheid, waarin je met 14 dagen waarschuwing ontslagen kan worden. Vooral de mensen die hier al veertig jaar werken, maken zich zorgen om het huidig economisch klimaat op de arbeidsmarkt terecht te komen”, gaat de Jonge nog verder. Zijn collega Bram Hollanders van ACV weet ook nog niet welke kant het opgaat. “Voorlopig is de actie voor onbepaalde tijd. We hebben vanuit de directie ook nog geen toezegging gekregen om opnieuw rond de tafel te gaan zitten.”