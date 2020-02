Pensioengerechtigde ‘Schotense Strangers’ vullen cultuurcentrum drie keer: “Wij zijn nog lang niet uitgezongen” emz

13 februari 2020

16u22 0 Schoten Afgelopen weekend heeft de Schotense boysband ‘Perfavore’ zijn vijftigjarig bestaan gevierd met drie concerten in cultuurcentrum ‘De Kaekelaar’. Hun originele teksten gezongen op de melodie van bestaande nummers, naar het model van ‘De Strangers’, willen een middel zijn tegen verzuring. En daar slagen de vier mannen met verve in. “We hebben gezorgd voor een lach en een traan”, lacht ouderdomsdeken Ignace Sysmans (73).

Meer dan vijf decennia geleden raakten de drie broers Ignace (73), Karel (72) en Jef (68) Sysmans bevriend met John Faes (69). Ze zongen samen bij de Schotense kantorij. Vijftig jaar geleden brachten de vier mannen op vraag van de pastoor een optreden bij een doop in de Sint-Cordulakerk. Dat deden ze onder de naam ‘Perfavore’. “Dat was een idee van onze Karel, toen die terugkeerde uit Italië. Het betekent zoveel als ‘alstublieft’ in het Italiaans, maar dan aan elkaar geschreven”, licht Ignace toe.

Strangers

De boysband was een grote fan van de Antwerpse muziekgroep ‘De Strangers’, die in de jaren 50 en 60 furore maakte. In eerste instantie brengen de vier zangers voornamelijk covers van die band. “We traden vooral op in jeugdclubs of voor ouderenbonden in een grote straal rond Antwerpen, van Herentals tot Sint-Niklaas. Vaak beperkte het podium zich tot lege bierbakken die omgedraaid werden”, verduidelijkt Ignace.

Gaandeweg creëerde de band ook een programma van eigen geschreven teksten, waarbij ze een eigen interpretatie geven aan bestaande teksten. Dat concept blijkt nog altijd mensen aan te spreken. Op vrijdag 7, zaterdag 8 en zondag 9 september trad ‘Perfavore’ drie maal op voor een bomvolle zaal.

Tegen verzuring

Volgens Ignace ligt het geheim van ‘Perfavore’ ook in de herkenbaarheid. “Daar zijn we onze tekstschrijfster Annick Bleyenberg erg dankbaar voor. De teksten zijn echt uit het leven gegrepen”, klinkt het.

Met hun optredens hebben de senioren een duidelijk doel voor ogen. “We zien onszelf als missionarissen van een plezante boodschap. Zo doen we onze duit in het zakje tegen verzuring. Mensen moeten in elkaar blijven geloven”, zegt Ignace.

Hun boodschap kon op veel bijval rekenen. Na afloop van ieder van de drie optredens kregen de zangers een staande ovatie van verschillende minuten. Voor de boysband bestond er geen betere manier dan zo hun 50-jarig jubileum te vieren. “Die dankbaarheid is voor ons onvergetelijk, daar doen we het voor”, aldus Ignace.

Ook al zijn de mannen van ‘Perfavore’ geen jonge veulens meer, toch denken ze niet aan stoppen. “We voelen ons nog niet uitgezongen. We willen zeker nog optreden voor jeugdclubs of ziekenzorg bijvoorbeeld. Uiteraard dromen we nog van een groot spektakel, zoals spelen in Arenberg in Antwerpen. We willen blijven dromen, want dat is ook een boodschap die we natuurlijk wensen mee te geven aan ons publiek”, besluit Ignace.