Pastoor Flor Stes valt uit met een hersenbloeding: “Zijn toestand is stabiel” emz

04 februari 2020

20u15 0 Schoten De Schotense pastoor Flor Stes (77) raakte afgelopen zondag tijdens Maria Lichtmis getroffen door een hersenbloeding. “Gelukkig is het niet bij hem thuis in de zetel gebeurd”, zegt Maria Gysen van het pastoraal team. Stes herstelt momenteel in stabiele toestand in het ziekenhuis, waar hij steun krijgt van Maria.

Op zondag 2 februari vierde de Kerk Maria Lichtmis. Ook in de Schotense Sint-Cordulakerk werd ‘s morgens een eredienst gehouden. Voor pastoor Flor Stes sloeg toen het noodlot toe. “Hij liet plots een boek uit zijn linkerhand vallen. Tijdens de consecratie (het moment waarop brood en wijn veranderen in het Lichaam en Bloed van Jezus Christus, nvdr.) functioneerde zijn linkerarm niet meer”, zegt Maria, die al langer de zorgen voor pastoor Stes op zich neemt.

Stabiel

Het parochiaal team had al snel in de gaten dat er iets niet klopte. “Maar Flor wou koste wat kost zijn dienst afmaken. Daarna hebben we hem met de auto naar het AZ Klina in Brasschaat gebracht”, licht Maria toe. “Door zijn hersenbloeding werd hij opgenomen op intensieve zorgen. Ondertussen ligt hij op een kamer met verhoogd toezicht. Zijn toestand is stabiel, maar hij is door de medicatie en door wat er gebeurd is, wel wat verward. Hij kan zijn linkerhand nog niet gebruiken. Daarom is de kinesist ook al langsgekomen”, verduidelijkt Maria.

“Het ziekenhuis was tevreden dat we zo snel gereageerd hadden. De verlammingsverschijnselen aan zijn linkerarm waren gevolgen van die hersenbloeding. Als het bij hem thuis in de zetel gebeurd was, had ook zijn been misschien getroffen geweest”, klinkt het. Of hij zijn functie als pastoor nog terug zal kunnen opnemen? “Dat zal de toekomst moeten uitwijzen”, besluit Maria.