Parking ‘t Ven onbereikbaar op dinsdag 7 juli emz

01 juli 2020

12u46 0 Schoten Parking ‘t Ven in Schoten is op dinsdag 7 juli onbereikbaar. Er wordt een nieuwe toplaag asfalt aangebracht in de Kruispadstraat, waarlangs de centrumparking te bereiken is.

Alternatieve parkeermogelijkheden zijn het Marktplein 450 meter verderop. Daar dient u wel een parkeerschijf te leggen. Een andere optie is de parking aan de Sint-Cordulakerk 400 meter van Parking ‘t Ven. Vanaf vrijdag 10 juli zijn de werken in de Kruispadstraat afgerond. Dan is die straat opnieuw volledig toegankelijk.