Parkeerschijf leggen tijdelijk niet verplicht, met uitzondering van het Marktplein emz

27 maart 2020

09u49 0 Schoten Omdat heel wat mensen door de coronacrisis verplicht thuis zijn, ontstaat er een grote parkeerdruk in de Schotense straten. Om daaraan tegemoet te komen, hebben het gemeentebestuur en de lokale politie beslist om tijdelijk geen parkeerboetes uit te schrijven in de blauwe zone, met uitzondering van het Marktplein.

Wie in Schoten in een blauwe zone parkeert, hoeft daarvoor tijdelijk geen parkeerschijf te plaatsen. Op het Marktplein blijft de blauwe zone wél van kracht. Op die manier wil de gemeente bezoekers van het gemeentehuis, banken of andere voorzieningen de kans geven om in het centrum te kunnen parkeren.