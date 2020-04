Parkbistro Steffie start crowdfunding om coronacrisis door te komen emz

06 april 2020

12u02 10 Schoten De vzw Lunchroom Steffie in Schoten heeft een crowdfunding opgestart, met als doel 10.000 euro in te zamelen om de coronacrisis door te komen. Op die manier hopen zaakvoerders Patrick Baetens en Anita Luycx de droom van hun dochter met autismespectrumstoornis Steffie te kunnen voortzetten. De bistro in Oranjerie De Vlinder biedt mensen met een autisme of een andere verstandelijke beperking een aangename dagbesteding.

Door de coronamaatregelen moest ook vzw Lunchroom Steffie gelegen in het hart van Park Vordenstein tijdelijk de deuren sluiten. Dat was voor de Schotenaren een zware domper, want de laatste jaren is de parkbistro uitgegroeid tot een waar begrip. Voor de vzw begint de financiële kater voelbaar te worden. Daarom startte Lunchroom Steffie met een crowdfunding. “De onduidelijkheid over wanneer we weer open kunnen, is niet makkelijk om te dragen. Daarom leggen we momenteel de focus op de doorstart van onze bistro. We zullen investeren in onder meer parasols voor het terras, drankkoelkasten, werkbanken voor in de keuken en selfservice karren met plateaus. Ieder steuntje in de rug betekent een klein beetje ademruimte.”

Lunchmenu

Wie een financiële bijdrage levert, zal daar na de coronacrisis later iets voor terugkrijgen. Dat is wel enkel het geval als het vooropgestelde bedrag van 10.000 euro gehaald wordt. Lukt dat niet, dan krijgt iedereen zijn centjes terug. Als dat doel wel bereikt wordt, mogen de gulle weldoeners een beloning verwachten. Bij 10 euro of meer is dat een koffie met gebak voor één persoon, bij 15 euro of meer is dat een ambachtelijke ijscoupe naar keuze, vanaf 20 euro of meer betekent dat een hoofdschotel lunchmenu voor één persoon, bij 25 euro of meer een lunchmenu voor één persoon, bij 50 euro of meer is dat een lunchmenu voor 2 personen, bij 100 euro of meer een lunchmenu voor 4 personen. “En bij iedere bijdrage uiteraard dank vanuit het hart”, klinkt het.

Deelnemen aan de crowdfunding kan gebeurt via de website van het Europees crowdfundingplatform ulule.