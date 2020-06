Paalstraat blijft ten laatste tot en met 31 augustus autovrij emz

18 juni 2020

18u50 2 Schoten Het college van burgemeester en schepenen van Schoten heeft besloten dat de Paalstraat ten laatste tot en met 31 augustus autovrij zal blijven. Dat is nodig in functie van de veiligheidsmaatregelen en de aankomende solden in augustus. Op zondag zullen fietsers en gemotoriseerd verkeer wel gewoon door de Paalstraat kunnen rijden.

Sinds de heropening van de winkels op maandag 11 mei is de Schotense winkelstraat de Paalstraat autoluw gemaakt. Die tijdelijke maatregel was nodig om de sociale afstand tussen de shoppers te kunnen garanderen. Burgemeester Maarten De Veuster (N-VA) zei toen nog dat de maatregel steeds geëvalueerd zou worden.

Dat is nu ook gebeurd. Het college besliste de Paalstraat ten laatste tot en met 31 augustus enkel toegankelijk te maken voor voetgangers. “Voor de smalle straat is het dat nodig om alle geldende verkeersmaatregelen te garanderen. Zeker als de zomersolden in augustus - en dat hopen we toch - een grote toeloop geeft en een geweldig succes wordt. Moest de drukte in de vakantieperiode dan toch verminderen, kunnen we de verkeersmaatregel eventueel vroeger opheffen dan 31 augustus”, verduidelijkt De Veuster. Er komt wel één versoepeling: op zondag is de autovrije Paalstraat niet van kracht.

Verdeelde meningen

Het besluit dat de winkelstraat autoluw blijft, zal hoogstwaarschijnlijk verdeeld ontvangen worden bij de winkeliers. “Sommige zijn zeer tevreden dat de Paalstraat autovrij is en doen sindsdien zeer goede zaken. Voor andere ondernemers is het dan weer een last. De feedback is zeer diffuus. Maar we moeten ons nu eenmaal houden aan bepaalde voorschriften”, besluit hij.