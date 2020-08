Paalstraat blijft minstens nog tot eind september autovrij emz

24 augustus 2020

19u02 1 Schoten De Paalstraat in Schoten blijft minstens nog tot eind september autovrij. Dat heeft het schepencollege op advies van de lokale politie beslist. Tussen 10 uur ‘s morgens en 18 uur ‘s avonds is het voor auto’s of bussen niet toegestaan door de winkelstraat rijden. Op zondag mogen automobilisten dat wel. Fietsers mogen altijd stapvoets door de Paalstraat rijden. Door de maatregel te verlengen, wil de gemeente winkelen met respect voor de coronamaatregelen mogelijk blijven maken.

Begin mei besloot het schepencollege de maatregel door te voeren. Midden juni werd beslist de Paalstraat minstens tot en met eind augustus autoluw te houden. Dat wordt nu opnieuw verlengd tot en met eind september. “Bezoekers krijgen op deze manier voldoende ruimte om de fysieke afstandsregel van anderhalve meter op te volgen. Wachtrijen aan winkels kunnen op een veilige manier gevormd worden. We willen met deze maatregel de veiligheidsafstand te allen tijde blijven garanderen. Een versmalling van de rijbaan zou ook voor een gevaarlijke verkeerssituatie zorgen tussen zwakke weggebruikers enerzijds en auto’s en bussen anderzijds”, klinkt het. De situatie in de Paalstraat zal geregeld geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd worden.

De omleiding blijft ongewijzigd. Doorgaand autoverkeer en bussen volgen de omleiding via de Kruispadstraat, de Theofiel van Cauwenberghslei, de Venstraat, de Hendrik Consciencestraat en de Verbertstraat. Er komen tijdelijke bushaltes in de Theofiel Van Cauwenberghslei, de Venstraat, de Hendrik Consciencestraat en de Churchilllaan. Handelaars, leveranciers en bewoners kunnen hun speciale vergunning blijven gebruiken om tijdens bepaalde uren de Paalstraat in en uit te rijden.