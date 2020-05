Opnieuw zaterdagmarkt in Schoten: eenrichtingsverkeer en beperkt aantal marktgangers emz

20 mei 2020

17u29 1 Schoten In de gemeente Schoten kunnen de inwoners vanaf zaterdag 23 mei opnieuw naar de markt gaan in het dorpscentrum. Daarbij worden wel enkele maatregelen genomen om de heropening in veilige omstandigheden te laten verlopen. Zo is er eenrichtingsverkeer van kracht en zal het aantal marktbezoekers beperkt worden.

De marktgangers kunnen enkel in de Gelmelenstraat ter hoogte van het oude politiekantoor de markt binnenkomen. De openbare markt verlaten gaat enkel via de Rodeborgstraat ter hoogte van het kruispunt met de Paalstraat. Alle zijstraten die uitkomen op het parcours van de markt, worden afgesloten. Er is eenrichtingsverkeer van kracht: de bezoekers mogen enkel van de ingang richting de uitgang wandelen, en niet omgekeerd. De gemeente laat slechts vijftig kramen toe. “Normaal gezien staan er toch ongeveer vijfentachtig kramen. We hebben geselecteerd op basis van aanwezigheidslijsten van de voorbije markten. Wie consequent aanwezig was, krijgt voorrang”, verduidelijkt schepen voor Lokale Economie Veronique d’Exelle (N-VA).

Volgens de gemeente zijn die maatregelen essentieel om de nodige afstand tussen de bezoekers te garanderen en het aantal bezoekers op de markt permanent te monitoren. Het aantal bezoekers wordt immers beperkt in functie van de beschikbare ruimte. “We gaan daar geen aantallen op plakken, maar wel zullen er aan de ingang en aan de zijstraten begeleiders staan om ervoor te zorgen dat alles goed verloopt”, zegt d’Exelle (N-VA).

Mondmasker aangeraden

Daarnaast neemt de gemeente nog een aantal maatregelen. Pas vanaf 8 uur ‘s morgens worden bezoekers toegelaten. De markt eindigt stipt om half 1. Consumptie van etenswaren of dranken op de markt is verboden. Aan de ingang en aan verschillende kramen wordt handgel voorzien. Het dragen van een mondmaskers is verplicht voor de marktkramers en wordt sterk aangeraden aan de bezoekers. Er wordt gevraagd dat de bezoekers alleen komen. Fietsen mogen aan de hand meegenomen worden en ook boodschappenwagentjes zijn toegelaten.