Opnieuw vandalisme in Gemeentepark Schoten: politie pakt twee meerderjarige vandalen op Toon Verheijen

27 augustus 2019

15u51 0 Schoten Een patrouilleploeg van de politiezone Schoten is er opnieuw in geslaagd om twee verdachten op te pakken van vandalisme in het Gemeentepark. Amper twee weken na de arrestatie van vier minderjarigen in verband met een brandstichting, zijn nu twee meerderjarigen opgepakt. “Het Gemeentepark is een van onze hotspots, maar jammer genoeg kunnen we nooit overal zijn.”

Enkele weken geleden was er al eens een brandstichting in de dugout van SK Schoten en pleegden de daders ook een inbraak in de kantine. Een doorgedreven onderzoek van de recherche leverde toen de identificatie op van vier minderjarigen die later huisarrest kregen van de jeugdrechter. Ze moesten ook instaan voor het vergoeden van de schade door de brand, de diefstal en de tussenkomst van de brandweer. Afgelopen nacht was het echter opnieuw prijs. “We kregen melding van nieuw vandalisme in het Gemeentepark”, klinkt het bij de politie. “Onze mensen gingen meteen ter plaatse en twee verdachten namen de vlucht. We hebben ze echter snel kunnen inrekenen. Ze worden verdacht van vandalisme. Er zijn onder meer beschadigingen aangebracht aan een pingpongtafel en aan een zitbank. Die laatste werd vorig jaar nog maar aangekocht in samenwerking met de Raad voor Personen met een handicap.”

GAS

Korpschef Jack Vissers betreurt de feiten. “Na die vorige feiten van brandstichting in het Gemeentepark hadden we het toezicht al verhoogd”, zegt Jack Vissers. “Het Gemeentepark is een van de hotspots in ons actieplan Slim Blauw Op Straat. We hebben ook al regelmatig GAS-boetes opgelegd omdat de afspraak is dat de sportinfrastructuur alleen tijdens de uren gebruikt mogen worden die vastgelegd zijn. Het rondhangen hebben we altijd wel gedoogd, maar als er feiten van vandalisme worden gepleegd, dan moeten we ingrijpen.”

Meldingen

De politie benadrukt wel het belangrijk is dat burgers verdachte zaken meteen melden. “Alhoewel het Gemeentepark en al zijn faciliteiten sowieso extra aandacht krijgen van de patrouilles, kunnen onze inspecteurs niet op elk moment overal op het grondgebied patrouilleren. Daarom wenst de Lokale Politie Schoten het belang van dergelijke meldingen nogmaals te benadrukken.”