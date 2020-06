Opnieuw tafelen bij buurtrestaurants vanaf maandag 29 juni emz

25 juni 2020

22u59 0 Schoten Er is licht aan het einde van de tunnel. Vanaf maandag 29 juni kunnen de Schotenaren opnieuw komen tafelen in de buurtrestaurants van de dienstencentra ‘t Dorp en het Cogelshof. In veilige omstandigheden worden de maaltijden geserveerd.

Sinds maandag 8 juni hebben de Schotense dienstencentra hun werking deels hernomen. Toen mochten de buurtrestaurants enkel nog maar afhaalmaaltijden voorzien. Daar komt echter verandering in vanaf maandag 29 juni. Dan kunnen klanten weer aan tafel schuiven om te genieten van lekkere, betaalbare maaltijden. Reserveren is niet nodig.

Daaraan zijn nog een aantal veiligheidsmaatregelen verbonden. Bezoekers moeten wachten tot een medewerker een tafel toewijst. Er wordt gevraagd maximaal vijfenveertig minuten aan tafel te blijven zitten en de anderhalve meter afstand te bewaren. De nodige dispensers zijn voorzien om handen te ontsmetten. Hoesten of niezen moet in de elleboog gebeuren. Klanten betalen best met de kaart of contactloos. Voor afhaal zijn eigen potjes niet toegelaten, die worden voorzien.

Het buurtrestaurant ‘t Dorp op de Jozef Van Craenstraat 1 en het buurtrestaurant het Cogelshof zijn geopend van maandag tot en met zondag tussen 12 uur en half 1. De cafetaria’s houden open van maandag tot en met zondag van half 2 tot 5. Het buurtrestaurant het Cogelshof op de Deuzeldlaan 49. Voor meer informatie en het wekelijks menu kan u terecht op de website www.metsense.be.