Opnieuw blauwalgen in kanaal Dessel-Turnhout-Schoten Toon Verheijen

25 juli 2019

20u03 0 Schoten Op het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten zijn er zowel op 23 als op 24 juli waarnemingen gedaan van blauwalgen. Ook vorig jaar was dat al het geval en werd er zelfs een algemeen verbod uitgevaardigd om activiteiten op het water te doen.

Blauwalgen zijn bacteriën die leven in zoet water en eruitzien als wier. Bij voldoende licht en hoge temperaturen kunnen ze zich explosief vermenigvuldigen. Om na te gaan of het om een bloei van potentieel toxische blauwalgen gaat, wordt er door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) verder onderzoek gevoerd. Volgens de VMM is de kans groot dat de blauwalgen toxisch zijn, de resultaten van het onderzoek zijn echter nog niet gekend. In afwachting van de resultaten van de metingen wordt daarom opgeroepen om voorzichtig te zijn. Blauwalgen zijn giftig en kunnen huidirritatie en misselijkheid veroorzaken bij contact of inname.

Enkele preventieve maatregelen zijn: laat kinderen niet aan de waterrand spelen, vermijd alle waterrecreatie nabij drijflagen van blauwalgen, hou je huisdieren uit het water, douche zo vlug mogelijk bij huidcontact en raadpleeg je huisarts bij irritatie of misselijkheid.

Meer over VMM

Vlaamse Milieumaatschappij