Oplichters misbruiken naam Dierenasiel Schoten: “Ze halen geld, tombolaprijzen en collectebus op in onze naam” Verdachten slaan toe in Schoten, Antwerpen, Merksem, Wommelgem en ‘s Gravenwezel Toon Verheijen

13 augustus 2019

19u16 26 Schoten Oplichters zijn al enkele dagen druk in de weer om zoveel mogelijk geld afhandig te maken ten nadele van het Dierenasiel Schoten. De personen hebben in winkels tombolaprijzen en een collectebus opgehaald. Ze maken ook gebruik van een vals krantenartikel waarin staat dat het dierenasiel de deuren moet sluiten in 2020. “Wij zijn nu het slachtoffer, maar we willen ook andere vzw’s waarschuwen want die zijn een gemakkelijk doelwit.”

Dierenasiel Schoten plant in september een opendeurdag krijgt daarvoor altijd tombolaprijzen van verschillende handelaars in Schoten. “We waren bij enkele geweest, maar ze vroegen om later eens terug te komen gezien de drukte”, vertelt Nathalie Vanassche van het Dierenasiel Schoten. “Toen we opnieuw langs de zaken in de Paalstraat gingen, bleken daar de tombolaprijzen plots al opgehaald zogezegd door medewerkers van ons. Bleek echter dat er niemand van ons daar was langs gegaan. Later hebben we dan gehoord dat er in één winkel ook al een collectebus was opgehaald. Dat gaat dikwijls ook al snel om tweehonderd euro of meer. Het werd trouwens helemaal duidelijk toen een van de ouders van onze medewerksters door de oplichters werd aangesproken op de parking van Colruyt. Toen de vrouw zei dat haar dochter daar werkte, sloegen ze op de vlucht.”

Sloop

Maar het verhaal wordt nog straffer, want om alles een beetje echter te laten lijken hebben de oplichters ook een krantenartikel bij met daarin het nieuws dat het asiel zal gesloopt worden in 2020 en ze vragen dan tien euro in ruil voor stiftjes of andere spullen. Dierenasiel Schoten benadrukt dat géén van haar medewerkers echter aan het rondgaan is. “Ons asiel wordt zelfs niet gesloopt. We gaan we verhuizen, maar dat hebben we nog nergens kenbaar gemaakt”, vertelt Nathalie. “Het is echt een serieus probleem en niet alleen voor ons als vzw maar voor alle vzw’s. Wij geven onze medewerkers wel papieren mee, maar ik begrijp ook dat het voor mensen in de straat moeilijk in te schatten is welke papieren echt zijn en welke niet. Weet je wat jammer is: voor onze opendeurdag in september durven we nu zelfs niet meer de baan op voor sponsoring en dergelijke omdat we niet meer geloofwaardig gaan overkomen.” De daders sloegen onder meer toe in Schoten zelf, maar ook in heel Antwerpen, Wommelgem, Merksem en ’s Gravenwezel.

Klacht

Dierenasiel Schoten heeft een klacht ingediend bij de politie van Schoten. Die zijn een onderzoek gestart. “Het probleem is dat ze zonder camerabeelden weinig kunnen doen”, zegt Nathalie. “Ze vragen wel dat als mensen denken dat ze oplichters aan de deur hebben gehad om meteen de politie te bellen. Dan alleen kunnen ze op heterdaad betrapt worden. Ze zijn minstens met vier. Er is sprake van twee vrouwen, een met kort haar en eentje met lang blond haar, en twee mannen.”

Dierenasiel Schoten wil ook een ultieme oproep doen voor hen, maar ook voor andere vzw’s. “Als je twijfels hebt, probeer dan altijd de verantwoordelijken te bereiken. Wij willen spullen ook altijd zelf komen ophalen of iedereen mag ze ook brengen. Wie geld wil overmaken doet dat ook best rechtstreeks op ons nummer.”