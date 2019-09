Ook vlottenrace van Schoten valt in het water door blauwalgen Toon Verheijen

24 september 2019

14u42 0 Schoten De blauwalgen gooiden eerder al roet in het eten voor de vlottenrace in Sint-Job-in-’t Goor en nu doen ze dat ook voor de vlottenrace in Schoten. Die stond normaal gepland voor aanstaande zondag 29 september.

De verenigingen die wilden deelnemen zullen hun vlotten dus een jaartje weer moeten opbergen. “Er zijn nog steeds blauwalgen aanwezig in het kanaal Dessel-Schoten. Blauwalgen zijn bacteriën die giftige stoffen kunnen afscheiden en schadelijk zijn voor mens en dier”, klinkt het bij de gemeente. “Zwemmen is dus zeker niet toegelaten in de vaart. Veiligheid gaat voor en we nemen geen enkel risico.”