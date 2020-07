Ontdekkingsreiziger stelt zijn natuurbeelden tentoon in Kasteel van Schoten emz

02 juli 2020

14u38 0 Schoten De Schotense ontdekkingsreiziger-natuurfotograaf Christian Clauwers stelt op zondag 5, zondag 12 en zondag 19 juli zijn indrukwekkende beelden tentoon in het Kasteel van Schoten. Zijn focus ligt op de interactie tussen de mens en de natuur met als thema’s oceanen en poolgebieden. Op de expositie ‘Ocean Stories & Polar Experiences’ kunnen de bezoekers unieke foto’s van ijskappen, keizerpinguïns en adembenemende landschappen bewonderen.

Clauwers ontdekte de afgelopen jaren de vijf oceanen en hun eilanden, waaronder ook de meest afgelegen ter wereld. Eveneens richt hij zich op Antarctica en de Noordpool. Daar is hij zelfs professionele gids. Als fotograaf legt hij de weergaloze schoonheid van de gebieden vast. In 2019 mocht hij deelnemen aan de wetenschappelijke expeditie op het schip Marion Dufresne van de Franse overheid. Die missie voorzag wetenschappers werkzaam in de Franse Zuidelijk en Antarctische gebieden van voedsel apparatuur en levensbehoeften.

Persoonlijke ode

Zo kon hij beelden nemen van de bijna ontoegankelijke subantarctische eilanden. De Crozeteilanden en de Kerguelen herbergen één van ‘s werelds grootste concentraties aan vaak bedreigde vogels en zoogdieren. “Het is mijn hoogstpersoonlijke ode aan de duurzaamheid van deze gebieden, die tevens, in het licht van de klimaatverandering naar hun prangende kwetsbaarheid verwijst”, zegt Clauwers.

Eerder mocht hij zijn werk tonen op de klimaatconferentie van de Verenigde Naties als lid van de Belgische Delegatie. Nu is het de beurt aan zijn eigen gemeente. De tentoonstelling gaat door op zondag 5 juli, zondag 12 juli en zondag 19 juli in het Kasteel van Schoten tussen 12 en 17 uur.