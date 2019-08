Omleiding wordt niet gesmaakt: onbekende heeft betonblokken al vier keer weggesleept Toon Verheijen

18 augustus 2019

16u33 2 Schoten De afgesloten wegen en omleidingen voor de werken op de Elshoutbaan worden duidelijk niet door iedereen geapprecieerd. Op vier dagen tijd zijn de betonblokken, die de Elzendreef tijdelijk afsluiten onder de brug van de E19, al vier keer verplaatst. Een bareel aan de Varenweg werd ook – al dan niet bewust – vernield. “We doen er alles aan om de ‘betonblokkenverplaatser’ te identificeren en hij zal de rekening gepresenteerd krijgen. Mogelijk gaan we ook een camera plaatsen”, klinkt het bij schepen Wouter Rombouts (N-VA).

De Elshoutbaan is sinds 14 augustus onderbroken door wegenwerken. Momenteel is nog één rijrichting open, maar een aantal zijwegen zijn afgesloten. Zo is er aan de Varenweg een bareel geplaatst die enkel toegankelijk is voor bussen van De Lijn. Ook de Elzendreef tussen Schoten en Brasschaat is afgesloten onder de brug van de E19, om sluipverkeer te voorkomen. Naast enkele borden plaatste de gemeente er ook enkele betonblokken. De afsluitingen vallen duidelijk niet bij iedereen in goede aarde. Zo werd de bareel aan de Varenweg net voor het weekend volledig vernield. “Dat hebben we ondertussen laten herstellen”, zegt schepen Rombouts. “Het is niet helemaal duidelijk of het daar om een ongeluk gaat of om een gefrustreerde automobilist of buurtbewoner.”

Betonblokken

Nog erger is het aan de afsluiting door betonblokken van de Elzendreef. De politie en de gemeentediensten zijn op amper vier dagen tijd al een vijftal keer opgeroepen, omdat de betonblokken en verkeersborden werden verplaatst. “We vermoeden dat het iemand is met een quad of een jeep die de blokken telkens verplaatst. Puur op mankracht krijg je die blokken niet verplaatst. Dan moet je al met een man of drie zijn”, zegt Rombouts. “Telkens moeten de politie en onze mensen van de technische dienst ter plaatse komen voor de nodige vaststellingen te doen en de blokken terug te plaatsen. Vorig vrijdag heeft de politie er zelfs een halve dag postgevat om alles in de gaten te houden. We hebben in elk geval de opdracht gegeven om alle gepresteerde werkuren te noteren. Als we de dader ooit vinden, zal hij de rekening gepresenteerd krijgen. We overwegen ook om er een camera te plaatsen. Daar zullen we snel een beslissing in nemen. We moeten wel iets doen, want uiteindelijk zal deze situatie nog tot december duren. We gaan in elk geval niet toegeven en ineens alles terug openstellen.”

Permanent?

Het afsluiten van de Elzendreef is ook een soort van testfase, want de gemeente Brasschaat is al langer vragende partij om de straat permanent af te sluiten en dat om extra drukte in de Miksebaan te vermijden. “We hebben daarvoor al eens een bevraging gedaan bij de buurtbewoners, maar de meningen waren verdeeld. Het permanent afsluiten heeft voor heel wat bewoners wel een serieuze omweg tot gevolg. Voorlopig hebben we daar dus geen beslissing in genomen. We zullen de komende tijd samen met de bewoners de voor- en nadelen afwegen en daarna een beslissing nemen.”