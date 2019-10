Oeps... auto in het struikgewas Toon Verheijen

06 oktober 2019

Een toch wel ietwat vreemd zicht op de parking van warenhuis Carrefour zondagmiddag. Een auto stond er schuin omhoog in het struikgewas in het midden van de parking. Wat de precieze oorzaak was van het ongeval, is is niet meteen duidelijk. Het is ook niet duidelijk of de chauffeur en andere inzittenden verwondingen hebben opgelopen. De eigenaar van de wagen zal in elk geval wel mogen opdraaien voor de takelingskosten.