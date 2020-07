Nu ook take-away bij Lunch Garden emz

06 juli 2020

12u15 5 Schoten Vanaf vandaag kunnen klanten van Lunch Garden ook maaltijden afhalen bij het restaurant in onder meer Schoten, Turnhout en Olen. Bestellen gebeurt via de smartphoneapplicatie Ord’r of in het restaurant zelf.

Ondertussen is ook Lunch Garden al een maandje opnieuw open. Volgens CEO Ann Biebuyck is de heropening vlot verlopen. “Klanten komen met plezier terug naar onze restaurants. We merken dat ze hun bezoek aan Lunch Garden gemist hebben en zin hebben om hun normale leven te hervatten. Daarbij zijn we erin geslaagd iedereen in een veilige omgeving te ontvangen.”

Alternatieve manier

Toch wil Lunch Garden nog een stapje verder gaan. “Onze afhaalservice biedt klanten de mogelijkheid om op een alternatieve manier ook gezellig thuis hun favoriete Lunch Garden-gerechten op te eten. Natuurlijk ontbreken de lekkere mosselen, de vol-au-vent, de zeesteak en balletjes in tomatensaus niet op de kaart!”, klinkt het.

Voor de verpakking van die gerechten opteert Lunch Garden voor duurzaam materiaal. Zo wil de keten haar bijdrage leveren aan een beter milieu. Daarbij vormde de grootste uitdaging het inpakken van de mosselen, maar dat is toch gelukt.

Bestellen via applicatie

De lekkernijen bestellen kan via de gratis Ord’r-app. Daar moeten klanten hun bestelling plaatsen, het uur van afhalen aangeven en de bestelling gaan halen bij het Lunch Garden restaurant naar keuze. Bestel online best minimaal een uurtje op voorhand. Eveneens bestaat er de mogelijkheid om ter plaatse een afhaalmaaltijd te bestellen.

Lunch Garden Schoten bevindt zich op Bredabaan 967/bus 1. Lunch Garden Turnhout is te vinden op Parklaan 80. De vesting in Olen bevindt zich op Lammerdries - Winkelstraat 4. Iedere dag geopend van 11 tot 21 uur.

Meer informatie via www.lunchgarden.be.