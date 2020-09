Nieuwe straat over Schotense Vaart krijgt voorlopige naam ‘Dauwaertlaan’ toegewezen emz

22 september 2020

14u47 1 Schoten De percelen tussen de Zaatstraat, Theofiel van Cauwenberghslei, Fluitbergstraat en Kruispadstraat over het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten in Schoten krijgen voorlopig de straatnaam ‘Dauwaertlaan’ toegekend. De naam verwijst naar een historisch toponiem van de site, namelijk ‘Den Dauwaert’.

In maart 2018 werd er een vergunning goedgekeurd om een stuk grond tussen de Zaatstraat, Theofiel van Cauwenberghslei, Fluitbergstraat en Kruispadstraat in 20 loten te verkavelen. Momenteel zijn daar nu werkzaamheden aan de gang. Daardoor ontstaat een nieuw binnengebied, en dat heeft natuurlijk een naam nodig.

Op kaarten en aktes

Voor de straatnaam werd advies gevraagd aan de cultuurraad, SCOT Heemkundige Kring en de milieudienst. De milieudienst stelde begin januari Kempenaardreef/Kempenaarstraat, Jaagpad/Jaagweg, Dokstraat, Scheepswerf en Jachthavendreef/Jachthavenstraat voor. De Heemkundige Kring kwam eind januari met de ideeën Den Dauwaert en Het Polderken. De cultuurraad opperde ‘Herman De Schutterstraat’.

Met die voorstellen ging het college van burgemeester en schepenen aan de slag. Op 27 augustus werd beslist om de straatnaam ‘Dauwaertlaan’ toe te kennen op basis van de suggestie door de lokale heemkring. ‘Den Dauwaert’ is een oude toponiem voor het gebied. In aktes van de vijftiende, zestiende en zeventiende eeuw is het terug te vinden. Ook op kaarten uit 1768, 1769 en 1869 is de benaming te vinden. “De toevoeging van -laan zorgt voor de modernisering van de naam”, aldus Charlotte Klima (N-VA), schepen voor Cultuur en Erfgoed.

Openbaar onderzoek

Die benaming werd voorlopig aanvaard door de gemeenteraad. Nu volgt er nog een openbaar onderzoek, waarna eventuele bezwaarschriften en het advies van de cultuurraad besproken zullen worden. Vervolgens kan de gemeenteraad definitief beslissen. Indien de naam ‘Dauwaertlaan’ uit de bus komt, zal de gemeente bevoegde diensten als politie, brandweer, post, kadaster, nutsmaatschappijen... erover inlichten.