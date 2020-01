Nieuwe Raad voor Lokaal en Mondiaal Beleid voorgesteld met gratis filmvoorstelling emz

20 januari 2020

13u58 4 Schoten Op donderdag 23 januari wordt de nieuwe Raad voor Lokaal en Mondiaal Beleid voorgesteld. Daarbij zullen ook de toekomstplannen uit de doeken gedaan worden. Dat gaat gepaard met de gratis filmvoorstelling van de documentaire ‘A Plastic Ocean’.

In december legde de gemeente Schoten de eerste hand aan een nieuwe Raad voor Lokaal en Mondiaal Beleid. Op een interactieve avond legden de stakeholders van de Milieuraad en de Gemeentelijke Raad Ontwikkelingssamenwerking de basis voor de nieuwe lokaal-mondiale raad. De twee sectoren milieu en ontwikkeling zullen ontmoetten elkaar met het oog op de nieuwe structuren: de Hoge Raad, de werkgroepen en de werktafels.

Op donderdag 23 januari zal die Hoge Raad officieel voorgesteld worden op een leerrijke avond in samenwerking met de organisaties Artsen voor Duurzaamheid en Sea First. Dat orgaan zal ook zijn visie over de toekomst geven. Verder zal gastspreker Dos Winkel, Nederlands milieuactivist en onderwaterfotograaf, iets meer komen vertellen over de vervuiling van de oceaan. Dat gaat gepaard met de vertoning van de documentaire ‘A Plastic Ocean’, dat de plastic soep in de oceaan in beeld brengt. Op interactieve standjes kunnen jong en oud heel wat bijleren.

De voorstelling van de nieuwe Raad voor Lokaal en Mondiaal Beleid vindt plaats op donderdag 23 januari om 19.30 uur in cultuurcentrum De Kakelaer (Sint-Cordulastraat 10).