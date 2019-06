Nieuwe fase van grote wegenwerken in Toekomstlaan en Straalstraat Toon Verheijen

12 juni 2019

21u04 0 Schoten Een aannemer is gestart met de tweede fase van de heraanleg van de Toekomstlaan en de Straalstraat. De eerste fase startte in maart van dit jaar. De werken zullen nog tot begin 2020 duren.

In de tweede fase die op 11 juni is gestart is de Toekomstlaan afgesloten tussen de gemeentegrens en de Straalstraat. Ook het kruispunt zelf is afgesloten. Deze fase duurt tot 1 september. De aannemer legt er nu een afvalwaterleiding aan. Daarna wordt er een nieuwe asfaltlaag aangelegd en op het kruispunt komt een verkeersplateau.

Het doorgaand verkeer moet tijdens de werken omrijden via de Deurnsebaan, Bredabaan, Oudebareellei, Eethuisstraat, Eduard Steursstraat, Kruiningenstraat, Metropoolstraat, Vaartkaai.Fietsers volgen de omleiding via de Glasstraat, Vaartkaai, Metropoolstraat en Pletterijstraat.Tijdens het bouwverlof in juli 2019 werkt de aannemer het kruispunt met de Straalstraat af met tijdelijke steenslagverharding. Zo is er wel plaatselijk verkeer mogelijk tijdens het bouwverlof. Daarna wordt het kruispunt opnieuw afgesloten om de afwerking uit te voeren. De Toekomstlaan zelf blijft de hele fase, en dus ook tijdens het bouwverlof, afgesloten.

In september starten dan de werken in de Straalstraat tussen de Toekomstlaan en de Vaartkaai. Deze werken duren ongeveer 3 maanden. In de Straalstraat wordt een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Aan de bebouwde zijde komt een breder voetpad. De rijweg wordt vernieuwd in asfalt en er komt een dubbelrichtingsfietspad in rode asfalt aan de zijde van de Brug van den Azijn.