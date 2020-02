Nieuw buurtrestaurant trakteert bezoekers op taart emz

14 februari 2020

15u43 1 Schoten Vrijdagnamiddag vond de officiële opening van de buurtrestaurants in de Schotense dienstencentra ‘t Dorp en het Cogelshof plaats. De bezoekers werden getrakteerd op een stuk taart en fruitsap of wijn. Volgens de gasten zorgt de nieuwe cateraar Sense alvast voor lekkerder eten.

Eind december raakte bekend dat de gemeente zou samenwerken met de nieuwe cateraar Sense. De cafetaria’s van dienstencentrum ‘t Dorp in het hartje van Schoten en dienstencentrum Cogelshof in wijk Deuzeld werden begin januari omgevormd tot ware buurtrestaurants. Op vrijdagnamiddag vond de officiële opening plaats. Het bomvolle restaurant getuigde van het succes. “Het is hier echt gezellig geworden. Ook qua service en bediening is het er echt op vooruitgegaan. Maar ook het eten is veel beter. De voorbije jaren was immers de kwaliteit van de maaltijden er steeds meer op achteruit gegaan”, zeggen de bezoekers.

Volgens Iefke Hendrickx (N-VA), schepen voor Zorg en Welzijn, is de stijging van het aantal bezoekers te wijten aan het nieuwe concept van bediening aan tafel. “Daardoor moeten de mensen niet meer aanschuiven, maar kunnen ze het gesprek rustig aan tafel voortzetten.” Het gemeentebestuur koos ook om een andere reden voor cateraar Sense. “Zij zetten in op sociale economie door hun steentje bij te dragen aan de tewerkstelling. Dat is echt een win-win-situatie”, aldus Hendrickx.

Eten verbindt

Voor 7 euro krijgen bezoekers van het buurtrestaurant een voorgerecht, hoofdgerecht en dessert. Maar ook het sociale aspect is van groot belang. “Eten zorgt voor een verbinding met elkaar”, klinkt het bij Jan Van Roien, algemeen directeur van Sense. Dat beaamt ook Hendrickx. “Iedere mens moet lekker en gezond eten, maar we leven ook bij de gratie elkaar te ontmoeten en door elkaar aangemoedigd te worden”, besluit Hendrickx.