Nepadvocate belandt in de cel patrick lefelon

29 mei 2019

17u49 2 Schoten Een 40-jarige zaakvoerster S.E.L. uit Schoten zit in de cel omdat zij zich zou hebben uitgegeven als advocate. Zij stond een verdachte bij tijdens een politieverhoor. De dame is echter geen advocate. De raadkamer verlengde zopas haar aanhouding met een maand.

De verdachte werkt samen met een advocate in een adviesbureau dat in Schoten is gevestigd. Bij de oprichting in 2017 waren beide dames zaakvoerster van de firma maar na een drietal maanden stapte de advocate op als zaakvoerster. S.E.L. runde vanaf dan alleen het adviesbureau.

Het bureau hielp klanten bij juridische problemen. Kwam het tot een rechtszaak dan schakelde S.E.L. een advocaat in. De vraag is of S.E.L. haar klanten altijd correct inlichtte over haar eigen functie. Minstens in één geval deed zij dat niet. Bij het politieverhoor van een van haar klanten, gaf zij zich uit als advocate om het verhoor te kunnen bijwonen.

Zo zou zij zich schuldig gemaakt hebben aan ‘de aanmatiging van een ambt’ en aan schriftvervalsing.

Advocaat Walter Damen zegt dat zijn cliënte S.E.L. de betichtingen aanvecht. “Bij het politieverhoor is een misverstand ontstaan over haar functie. Zij was aanwezig als vertrouwenspersoon, de politie beweert dat zij zich als advocate had aangemeld. Mijn cliënte werkt mee aan het onderzoek om duidelijkheid te brengen in deze discussie.”

De onderzoeksrechter heeft de zaakvoerster aangehouden. Hij gaat na of S.E.L. in nog andere zaken haar boekje te buiten is gegaan. Dinsdag werd die aanhouding met een maand verlengd.