Natuurpunt toont nieuwe plekjes in ‘t Asbroek emz

08 januari 2020

12u00 0 Schoten Tijdens een natuurwandeling wil Natuurpunt Schoten de nieuwe plekjes in ‘t Asbroek tonen. De bosbeheerwerken zorgen ervoor dat er heel wat veranderde in het natuurgebied.

Onlangs is er veel werk verzet in natuurgebied ‘t Asbroek. Uit veiligheidsoverwegingen werden de eerste rijen populieren gekapt, omdat de versleten bomen meer en meer in aangrenzende tuinen vielen. Nu is er plaats voor essen, elzen en berken. Met een winterwandeling wil Natuurpunt Schoten de nieuwe plekjes laten zien. Verder vertelt ervaren gids Dominique Put wat er in het winters bos te beleven valt.

De wandeling vindt plaats tussen 14.00 uur en 16.00 uur in ‘t Asbroek. Honden niet toegelaten. Niet geschikt voor rolwagens. Laarzen zijn aangeraden.