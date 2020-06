Naburige sportclubs zijn het oneens met klachten voetbalclub: “Politie en gemeente pakken sluikstort en vandalisme wél aan” emz

18 juni 2020

13u17 0 Schoten De Schotense tennisclub KTC en atletiekclub SAV begrijpen de kritiek van naburige voetbalclub KFC Schoten SK niet. Clubvoorzitter Luc Rodeyns wijt De Schotense tennisclub KTC en atletiekclub SAV begrijpen de kritiek van naburige voetbalclub KFC Schoten SK niet. Clubvoorzitter Luc Rodeyns wijt het vandalisme en sluikstort op de voetbalvelden aan het laks beleid van politie en gemeente. Onterecht, volgens de gemeente. De tennis- en atletiekclub delen die mening. “Al twintig jaar lang ervaren wij de samenwerking als pico bello”, zegt Johnny Wibo, voorzitter van de tennisclub.

Vorige week werd bij voetbalclub KFC Schoten SK in het gemeentepark een doel verwrongen. Dat was voor clubvoorzitter Luc Rodeyns de druppel na brandstichting, inbraak, ingegooide glasdallen, doorgeknipte netten en veelvuldige sluikstorten. Gefrustreerd maakte hij daarbij verwijten aan de gemeente Schoten en de lokale politie. “Dit ligt aan het lakse beleid van het gemeentebestuur. De gemeenschapswachters en politie passeren hier, maar doen er niets aan. Als de gemeente er niets aan doet, moeten we de stekker eruit trekken”, zei Rodeyns.

Ongelukkige timing

Die reactie viel niet in goede aarde bij de gemeentelijke diensten en zeker niet bij de sportdienst. “Anderhalf jaar geleden bij de overname van de club was er een moeilijke situatie. Maar we hebben er alles aan gedaan om het te laten doorgaan. De gemeente stelt één van de mooiste infrastructuren in Schoten bijna gratis tot hun beschikking. De financiële lasten van het vorige en het huidige seizoen dragen wij. Dan mag een club toch wel een beetje dankbaar zijn”, zegt schepen voor Sport Paul De Swaef (N-VA).

De gemeente ondersteunt 70 sportclub en meer dan 9.000 aangesloten leden. Ook in de coronacrisis staat de gemeente de clubs bij. De verwijten in die zware periode kwamen dan ook hard aan. “Al onze diensten, van gemeente en OCMW tot politie en brandweer, hebben tijdens de coronacrisis bergen verzet”, vertelt De Swaef.

Belangrijke hotspot

Ook voor de lokale politie was de coronacrisis zwaar. Toch bleven de controles op vandalisme en sluikstort overeind. “Dit jaar hebben we met ‘SBOS’ of ‘Slim Blauw Op Straat’ in het gemeentepark al 27 gerichte controles gedaan bij jongeren. We beseffen dat het park een hotspot is. Daarom passeren daar heel wat politie en gemeenschapswachten. Vorig jaar hebben we in augustus onder meer de daders van de brandstichting, vandalisme aan de speeltuin en een zitbank in het gemeentepark op korte termijn kunnen vatten”, zegt korpschef Jack Vissers.

Sluikstorten laat de politie evenmin ongestraft passeren. “Met de Dienst Integrale Veiligheid van de gemeente, de gemeenschapswachten en de politie werken we intensief samen. Op achtergelaten zwerfvuil wordt een sticker gekleefd als er melding is van gemaakt. Dat sluikstort wordt dan nagekeken. Zijn er getuigen of camerabeelden? Kunnen we op basis van de sluikstort iemand identificeren? En daar staan zware GAS-boetes tot 350 euro op. De dader betaalt dan ook nog de opruimkosten, wat wel eens kan oplopen tot 500 euro extra”, vervolgt Vissers.

Positief gevoel

Behalve voetbalclub KFC Schoten SK bevinden zich in het gemeentepark nog twee andere sportclubs, namelijk tennisclub KTC Schoten en atletiekclub SAV (Schoten Atletiek Vereniging). Terwijl er op de atletiekpiste tot 300 leden rondlopen, komen zo’n 600 leden van KTC Schoten op de tennisvelden een balletje slaan. Die infrastructuur is ook in bezit van de gemeente. Zelf hebben beide sportclubs eigenlijk geen last van sluikstort of vandalisme. “Maar als er groepjes rondhangen, spreek ik die zelf aan. Dan zetten ze het op een lopen”, zegt tennisclubvoorzitter Johnny Wibo.

Voorzitter van de tennisclub Johnny Wibo en SAV-voorzitter Marc Persoons kwamen uit de lucht gevallen toen Rodeyns de gemeente en politie op de korrel nam. “Wij hebben altijd goed samengewerkt met gemeente en politie. Bij de heropstart van de trainingen kwam de politie enkele keren per dag langs om ons tips te geven hoe de coronarichtlijnen te respecteren. Met de gemeente is er altijd een goed overleg”, aldus Wibo.