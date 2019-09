Na procedureslag van 2 jaar eindelijk groen licht voor verkavelingsvergunning ‘Wonen aan de Vaart’ Toon Verheijen

05 september 2019

16u59 0 Schoten Projectontwikkelaar Mevacom heeft definitief het licht op groen gekregen voor de ontwikkeling van het grote woonproject Wonen aan de Vaart. Twee jaar geleden kreeg de ontwikkelaar al een omgevingsvergunning, maar buurtbewoners gingen telkens in beroep. De Raad van Vergunningsbetwistingen heeft het laatste verzet afgewezen.

Wonen aan de Vaart gaat in totaal om 255 wooneenheden waaronder ruim zestig assistentiewoningen. Het gaat om een terrein van 3,2 hectare tussen de Kruispadstraat, de Theofiel Van Cauwenberglei en de Zaatstraat. Buurtbewoners vreesden vooral de grootschaligheid van het project. “We zijn verheugd dat de Raad voor Vergunningsbetwistingen het laatste verzet tegen onze verkaveling heeft afgewezen”, klinkt het bij de ontwikkelaar. “Onze vergunning voor de verkavelingsvergunning wordt daardoor definitief.”

Tijdens de beroepsprocedure werden de plannen voor de eerste twee gebouwen in de verkaveling verder uitgewerkt naar volwaardige bouwaanvragen. Die werden in juni ingediend en eind augustus werden ze goedgekeurd. “Dit zijn de eerste twee gebouwen die worden gerealiseerd in de nieuwe verkaveling ‘Wonen aan de Vaart’ tussen de Zaatstraat, Theofiel Van Cauwenberghslei, Kruispadstraat en Fluitbergstraat. Deze twee gebouwen krijgen de naam Vaart I en Vaart II door hun directe ligging aan het water. De architectuur van beide gebouwen is modern en strak. Alle appartementen zijn voorzien van ruime terrassen en kunnen genieten van een overvloed aan lichtinval dankzij de grote raampartijen.”

De bijna energie-neutrale appartementen bevinden zich in een groene en autoluwe woonomgeving waarbij sterk wordt ingezet op kwalitatieve verblijfsruimte met onder meer een collectieve binnentuin en een speeltuin. De verkoop zal vermoedelijk begin 2020 opgestart worden.