Motorrijder gewond na aanrijding met wagen in Schoten CVDP

22 september 2020

12u42 0 Schoten In de Alice Nahonlei in Schoten heeft dinsdagochtend een ongeval met een motorrijder plaatsgevonden. Het slachtoffer werd gewond naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde omstreeks 10 uur. De motorrijder geraakte geklemd nadat hij in aanrijding was gekomen met een wagen. “Vermoedelijk had het voertuig een bocht verkeerd genomen, maar de juiste omstandigheden van het ongeluk worden nog onderzocht”, vertelt Kristel Wouters van Politiezone Schoten. Het slachtoffer werd door de brandweer bevrijd en met de MUG overgebracht naar het AZ Klina. “Hij heeft verschillende breuken, maar is niet in levensgevaar.” Het kruispunt aan de Boterlaarbaan werd even afgezet door de politie. De motor werd getakeld en een half uur na het ongeval was de rijbaan terug vrij.