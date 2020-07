Mondmasker verplicht op Schotense zaterdagmarkt Ben Conaerts

20 juli 2020

19u31 0 Schoten Wie zaterdag de wekelijkse markt in Schoten bezoekt, moet verplicht een mondmasker dragen. Het gemeentebestuur wil met die maatregel verdere coronabesmettingen tegengaan.

Het gemeentebestuur van Schoten heeft beslist om vanaf zaterdag 25 juli 2020 het dragen van een mondmasker te verplichten voor iedereen die de Schotense zaterdagmarkt bezoekt. Deze maatregel blijft geldig zolang het nodig is. “We zien helaas over het hele land terug een stijging in het aantal coronabesmettingen. Ook de provincie Antwerpen behoort tot de meest getroffen provincies. Door zoveel mogelijk een mondmasker te dragen op drukke plaatsen, kunnen we hopelijk de verdere verspreiding van het virus tegengaan”, zegt burgemeester Maarten De Veuster (N-VA).

Bezoekers worden aangemoedigd om hun eigen mondmasker mee te nemen. Elke Schotenaar kreeg eerder al van het gemeentebestuur een mondmasker in de brievenbus. Maar ook vooraan op de markt zal je, bij een van de marktkramers, mondmaskers kunnen kopen. “Het principe ‘ik bescherm jou, jij beschermt mij’ is nu belangrijker dan ooit. We roepen ook op om op andere drukke plaatsen, zoals winkelstraten, een mondmasker te dragen”, aldus de burgemeester.