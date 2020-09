Milcobel wil site in Schoten sluiten, 162 banen op de tocht: “Een donderslag bij heldere hemel” Toon Verheijen

11 september 2020

19u20 0 Schoten Het is net geen donderslag bij heldere hemel, maar voor de 162 personeelsleden van melkbedrijf Milcobel kwam de intentie tot sluiting toch als een redelijke verrassing. Ontgoocheld stapte het personeel naar huis. “We vrezen dat deze sluiting niet teruggedraaid zal worden, maar we hopen ergens wel zoveel mogelijk ontslagen op te vangen”, zucht Bram Hollanders van ACV Voeding & Diensten.

Milcobel heeft vrijdag op een bijzondere ondernemingsraad bekendgemaakt dat het wil stoppen met de eigen productie van melk en melkdrankjes in Schoten. Het gevolg is wel drastisch, want in Schoten staan daardoor 162 banen op de tocht en ook nog eens vijf bij de verkoopafdeling in Brugge. Milcobel maakt in Schoten allerlei melkdrankjes, zoals gewone melk en chocomelk. Dat gebeurt onder bekende merken als Inza, Choco!Choco! of Yogho!Yogho!.

Minder melk

Volgens de directie is de sluiting een logisch gevolg van de markt. “Er wordt steeds minder melk gedronken. De voorbije tien jaar daalde de markt jaarlijks met drie procent. De marges op melk zijn ook heel laag of zelfs negatief”, legt woordvoerster Kathleen De Smedt van Milcobel uit. “Bovendien is de fabriek in Schoten erg verouderd, waardoor er grote investeringen nodig zouden zijn.”

Daarom wil het bedrijf de site in Schoten te sluiten. Dat zou betekenen dat Milcobel geen eigen melkdrank meer maakt. Inza produceert al melk sinds 1946, eerst in Borgerhout, later in Schoten.

Het is natuurlijk een verouderde fabriek, maar eind vorig jaar en zelfs begin dit jaar nog heeft het personeel heel wat inspanningen gedaan om flexibel te zijn. Dan komt deze beslissing aan als een slag in het gezicht Bram Hollanders, ACV

Verrassing

Bij de vakbonden wordt er verrassend gereageerd. “”Het bericht slaat in als een bom omdat we al maanden aan het werken zijn aan ver doorgedreven flexibiliteit om de site te optimaliseren”, klinkt het bij ABVV. “Vorige week vroegen we de directie nog om een akkoord te valideren rond bijkomende uurroosters voor de komende maanden en toen was er nog geen sprake van een sluiting. De werknemers reageren met verslagenheid en vragen waarom dit zo moet lopen. Het is opvallend dat de sluiting van Milcobel Schoten nu zo plots aangekondigd werd. De nieuwe zaakvoerder en de nieuwe raad van bestuur staan onder permanente druk van de aandeelhouders, wat hier 2.500 boeren zijn, om sneller en meer winst te genereren. Mogelijk heeft dit deze beslissing versneld.”

Ook bij ACV reageren ze verrast. “Het is natuurlijk een verouderde fabriek en de fabriek was vooral gericht op grote volumes”, zegt Bram Hollanders van ACV. “Maar eind vorig jaar en zelfs nog begin dit jaar heeft het personeel heel wat inspanningen gedaan om flexibel te zijn. Dan komt deze beslissing inderdaad aan als een slag in het gezicht. Hoe ze het gaan opvangen? Ik verwacht niet dat ze gaan terugkomen op de beslissing. Ze hebben nog vestigingen in Kallo en Langemark. Het zal daar wel opgevangen worden.”

Over een staking is voorlopig nog geen sprake. Over twee weken staan er opnieuw gesprekken gepland over een sociaal plan.