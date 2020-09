Middelbare scholieren krijgen mondmaskerhouder met duidelijke boodschap: ‘Niet zagen, gewoon dragen!’ emz

02 september 2020

17u45 4 Schoten Bij de start van het nieuwe schooljaar hebben 3.500 middelbare scholieren in Schoten een mondmaskerhouder gekregen. Een geschenkje van schepen voor Onderwijs Iefke Hendrickx (N-VA). Zo kunnen de leerlingen hun mondmasker goed opbergen. Met de slogan ‘Niet zagen, gewoon dragen!’ op de gadget hoopt de gemeente de jongeren aan te sporen vaker hun mondmasker te dragen.

Dinsdag keerden ook duizenden kinderen en jongeren in Schoten weer naar school. Door de coronacrisis moeten de middelbare scholieren achter de schoolbanken een mondmasker dragen. Op de speelplaats hoeft dat niet. Maar waar berg je dat mondmasker dan in godsnaam op? Het Schotens bestuur kwam met een oplossing voor dat probleem: een mondmaskerhouder. Het gadget is ideaal om een mondmasker hygiënisch op te bergen en het gemakkelijk terug te vinden.

Op het zakje staat ‘Niet zagen, gewoon dragen!’ te lezen. “De quote vind ik erg geslaagd. Het tovert bij iedereen een glimlach op het gezicht. Dat kunnen we allemaal wel wat gebruiken”, zegt Hendrickx. In totaal bestelde de onderwijsschepen 5.000 stuks. Daarvan werden er dinsdag 3.500 bedeeld aan de middelbare scholieren. Ook het gemeentepersoneel, de politie en de kinderopvangdiensten mogen er deze week of begin volgende week nog eentje verwachten.