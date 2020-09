Michael Van Staeyen rijdt Heistse Pijl én Antwerp Port Epic: “Zondag voortdurend vechten voor je positie” Hans Fruyt

09 september 2020

21u51 1 Schoten Twee profkoersen in eigen provincie voor Michael Van Staeyen komend weekeinde. Zaterdag staat de 32-jarige pion van Tarteletto-Isorex aan de start van de Heistse Pijl, zondag rijdt hij voor het eerst Antwerp Port Epic.

Na vijf jaar Sport Vlaanderen-Baloise, vier seizoenen Cofidis en één jaar Roompot-Charles kon Michael Van Staeyen geen profcontract meer afdwingen. Als eliterenner zonder contract zet hij dit jaar nog eens alles op alles om weer prof te kunnen worden. De coronacrisis is ook voor hem een streep door de rekening. Toch kon hij de voorbije weken wat competitie afwerken.

“Na enkele oefenkoersen in juli de Ronde van Vlaams-Brabant en de Ronde van Wallonië”, blikt Van Staeyen terug. “En tien dagen geleden Brussels Cycling Classic. Komend weekeinde zijn er twee wedstrijden: die pik ik beide mee. De Heistse Pijl is een gewone kermiskoers, maar toch redelijk lastig. Want niet ver voor de streep is er een kasseistrook die op loopt. Daar moet je iedere ronde attent zijn. Maar in de Antwerp Port Epic moet je van start tot finish vooraan koersen. In die wedstrijd kan er overal iets gebeuren.”

Ook al is de Antwerp Port Epic bijna een thuiswedstrijd, toch staat de renner uit Schoten zondag pas voor het eerst aan de start van deze 1.1-koers die volgens organisator Ben Simons snel naar het UCI ProSeries-niveau wil.

“Met Cofidis reden we deze wedstrijd nooit en vorig jaar had ik mijn pink gebroken waardoor ik met Roompot-Charles niet kon starten”, gaat Van Staeyen verder. “Zondag zal ik wel van de partij zijn. Inderdaad, met de ploeg hebben we woensdag het parcours van de Antwerp Port Epic verkend. Het overgrote deel van het traject kende ik al. De verkenning leerde me dat je de hele wedstrijd zal moeten vechten voor een goeie positie.”

De Gendt

Zondag verdedigt Aimé De Gendt zijn overwinning van vorig jaar. Met Lotto-Soudal en Trek-Segafredo staan aan het Schengenplein op het Eilandje in Antwerpen twee teams uit de World Tour aan de start. De organisatoren konden heel wat pro-continentale teams aantrekken. De wedstrijd wordt van start (11.11 uur) tot finish in beeld gebracht: eerst via livestream op de website van Sporza, de laatste twee wedstrijduren (vanaf 13.35 uur) rechtstreeks op Canvas. De organisatoren vragen wielerliefhebbers om dit keer de koers van thuis uit te volgen.