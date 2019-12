Metropoolstraat vanaf 31 december weer open voor verkeer emz

23 december 2019

19u44 4 Schoten Op 31 december zal de Metropoolstraat opnieuw toegankelijk zijn voor verkeer. Vanaf 6 januari herstarten de werken, maar in de tweede fase kan het verkeer altijd door.

In september startten de werkzaamheden voor de verbreding van het Albertkanaal ter hoogte van de Metropoolstraat. Vanaf dinsdag 31 december is die baan opnieuw berijdbaar. Op maandag 6 januari start fase 2 van de werkzaamheden. Het verkeer kan echter altijd door, ofwel over de bestaande ofwel over de nieuwe rijweg. Ter hoogte van de werfzone tussen de Kruiningenstraat en de Hoogmolenbrug geldt wel een snelheidsbeperking van dertig kilometer per uur.