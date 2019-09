Metropoolstraat vanaf 23 september afgesloten voor verbreding van Albertkanaal Toon Verheijen

09 september 2019

14u28 0

Een aannemer is gestart met de voorbereidende werken voor de verbreding van het Albertkanaal ter hoogte van de Metropoolstraat. Het kanaal zal daar in de toekomst zo’n vijftien meter breed worden. dat betekent dat er over een lengte van meer dan één kilometer een nieuwe kaaimuur moet gebouwd worden. De voorbereidende werken starten nu, maar de echte hinder zal er pas zijn vanaf 23 september. Dan zal de Metropoolstraat volledig afgesloten zijn voor alle verkeer. De aannemer werkt van iets voorbij het kruispunt Kruiningenstraat tot net voorbij het opleidingencenter van VDAB. Het doorgaand verkeer volgt een omleiding via de brug van de Houtlaan, Bisschoppenhoflaan en brug van den Azijn. Fietsers kunnen de werfzone passeren via de Liebiglaan.Fase twee start begin 2020. Dan kan het verkeer altijd door ofwel over de bestaande ofwel over de nieuwe rijweg.