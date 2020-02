Metropoolstraat loopt opnieuw onder water, dit keer door storm Dennis emz

16 februari 2020

19u36 0 Schoten De Metropoolstraat in Schoten staat onder de Hoogmolenbrug blank. Door de hevige regenval die de storm Dennis met zich meebracht, is de baan onder water gelopen. Daardoor is de rijweg tijdelijk in beide richtingen afgesloten tussen de Wijnegembaan en de Kruiningenstraat. De hulpdiensten zijn ter plaatse om het probleem zo snel mogelijk te verhelpen.

In de gemeente Schoten krijgt de Metropoolstraat het hard te verduren de laatste dagen. Terwijl de hulpdiensten donderdagnamiddag de wateroverlast op de rijweg nog moesten oplossen, was het zondagavond rond 19 uur opnieuw prijs. Door de hevige regen liep de straat onder de Hoogmolenbrug opnieuw onder water. De rijweg richting Wijnegem is daardoor tussen de Wijnegembaan en de Kruiningenstraat voorlopig in beide richtingen afgesloten. Vanuit de Wijnegembaan raken chauffeurs nog in Schilde, terwijl de Kruiningenstraat de automobilisten richting Merksem leidt.

Lees ook: Metropoolstraat door wateroverlast tijdelijk afgesloten