Menselijke schedel ontdekt na werken in tuin in Schoten: parket start onderzoek naar ouderdom en mogelijke doodsoorzaak Toon Verheijen

19 april 2020

16u32 15 Schoten Het parket is een onderzoek gestart nadat inwoners van Schoten bij werken in de tuin op een menselijke schedel zijn gestoten. De schedel zou een schotwonde vertonen.

De vinders zouden volgens onze bron bezig geweest zijn met het rooien van een boom en vermoedelijk is de schedel bovengekomen bij het ontbloten van de wortels. De vinders brachten de schedel naar het politiekantoor. Volgens de eerste vaststellingen zouden de menselijke resten al enkele decennia in de grond gestoken hebben. De bedoeling is om nu een deel van de grond te zeven om te kijken of er nog meer terug te vinden is dan alleen de schedel. Verder onderzoek zal ook moeten aantonen hoe lang de beenderen er al liggen en eventueel hoe de persoon om het leven is gekomen. Volgens de eerste vaststellingen zou er immers sprake zijn van een schotwonde in de schedel.

“We kunnen de vondst van de schedel bevestigen en het gaat inderdaad om de schedel van een mens”, zegt Stéphanie Chomé van het parket Antwerpen. “De schedel wordt onderzocht in het UZA in Antwerpen.”