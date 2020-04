Meer dan 500 pakketjes na één maand afleverbib: vooral romantische fictie, boeken over pandemieën en strips populair emz

21 april 2020

12u56 0 Schoten De De leverdienst van de Schotense Braembibliotheek bezorgde in de eerste maand meer dan 500 pakketjes aan bibliotheekmaterialen aan huis. Daaruit blijkt dat bij volwassenen vooral romantische fictie populair is. Opvallend is de grote vraag naar boeken over pandemieën. De jeugd snakt dan weer naar humor of verdwaalt in de fantasywereld. Maar ook de stripboeken doen het goed.

Sinds vrijdag 20 maart is de bibliotheek in de gemeente Schoten getransformeerd naar een afleverbib. Tot en met dinsdag 21 april werden al meer dan 2.500 bibliotheekmaterialen aan huis gebracht. Daaruit merkte het bibliotheekpersoneel een aantal trends. Het coronavirus heeft iedereen in zijn ban. Lezers vragen naar boeken over pandemieën als ‘De Pest’ van Albert Camus of ‘De stad der blinden’ van José Saramago.

Hobby’s herontdekken

Ondanks het feit dat de coronacrisis het dagelijkse leven stevig door elkaar geschud heeft, houden bepaalde rages stand. Zo blijft de fictiereeks ‘De Zeven Zussen’ een hype. Dat we in ons ‘kot’ moeten blijven, is aan de andere kant wel te merken aan de materialen die de Schotenaren ontlenen. Allerlei hobby’s als naaien, brood bakken of fermenteren worden herontdekt, boeken over opruimen en organiseren vallen in deze periode in de smaak. Deze crisisperiode doet de vraag naar boeken over weerstand, mindfulness en levenskunst toenemen. Daarnaast bestellen de Schotenaren dikwijls knutselboeken, boeken over activiteiten met kinderen en boeken over het welzijn van kinderen & jongeren.

Ook de kinderen slaan tijdens deze crisis aan het lezen. Vooral de strips zijn erg gewild. Jommeke, De Kiekeboes en De Kampioenen zijn publieksfavorieten. Die reeksen zijn helemaal uitgeput. Daardoor zullen vele kinderen een verrassingspakket strips ontvangen.

Wie zelf graag een pakketje boeken of andere bibliotheekmaterialen bestelt en aan huis laat leveren, kan een aanvraag indienen via een online formulier.