Marktgangers kunnen opnieuw in beide richtingen over zaterdagmarkt kuieren emz

02 oktober 2020

10u40 0 Schoten Het enkelrichtingsverkeer op de Schotense zaterdagmarkt wordt vanaf zaterdag afgeschaft. Dat heeft als gevolg dat de markt ook opnieuw toegankelijk is via de Rodeborgstraat en andere invalswegen.

In Schoten konden marktkramers op 23 mei voor het eerst na de lockdown opnieuw postvatten op de zaterdagmarkt. Toen was er slechts één ingang en uitgang: marktgangers konden enkel binnenkomen via de Gelmelenstraat en de markt verlaten via de Rodeborgstraat ter hoogte van het kruispunt met de Paalstraat.

Daar komt nu verandering in. Het enkelrichtingsverkeer vervalt vanaf de zaterdagmarkt van zaterdag 3 oktober. Marktgangers kunnen opnieuw langs alle invalswegen de markt betreden, ook via de zijstraten die erop uitkomen. “De herfst is aangebroken en het weer wordt killer. Daardoor zullen er de komende tijd minder kramen en ook minder bezoekers aanwezig zijn op de wekelijkse markt. Meer ruimte zorgt ervoor dat je makkelijker de afstand kan behouden”, klinkt het.

Wel blijft de mondmaskerplicht nog altijd van kracht. Er wordt voldoende handgel voorzien aan de ingangen en de kramen om iedereen op een veilige manier te kunnen laten winkelen.

Niet meer door Paalstraat

Dat het volk weer langs de Rodeborgstraat de zaterdagmarkt kan betreden, is wel belangrijk. De Paalstraat is immers opnieuw toegankelijk voor doorgaand verkeer. Door de ingang langs de Rodeborgstraat open te stellen, moeten veel bezoekers van de markt niet meer door de Paalstraat. Zo kan de drukte in die winkelstraat vermeden worden.