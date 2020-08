Man zwaargewond na steekpartij in Schoten: “Bloedsporen in de hele straat” Caroline Van de Pol

22 augustus 2020

11u07 62 Schoten In de Borkelstraat in Schoten heeft zaterdagochtend een steekpartij plaatsgevonden. Dat bevestigde het Antwerps parket.



Het incident gebeurde omstreeks 4 uur. Het slachtoffer werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis en het labo kwam ter plaatse voor een onderzoek.

Annick en haar man troffen het slachtoffer aan aan hun voordeur en belden de hulpdiensten. “We sliepen beneden wegens de warmte en hoorden plots iemand aan de voordeur bonken. Eerst dachten we dat het om een inbreker ging”, vertelt Annick. “De politie vroeg ons om na te gaan of de persoon hulp nodig had. Toen zagen we dat hij heel zwaargewond was.”

Het koppel ging een verklaring afleggen en is nog erg onder de indruk van de feiten. Aan hun voordeur en dat van de buren waren bloedsporen te zien. Een buurman heeft rond het tijdstip van de feiten een bel horen afgaan, dus vermoedelijk was het slachtoffer hulp aan het zoeken. Ook op straat lag een groot bloedspoor, dat enkele uren laten door de brandweer werd opgekuist.

Meer informatie volgt.