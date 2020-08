Man (55) overleden tijdens motorrit: “Hij is plots onwel geworden” CVDP

17 augustus 2020

22u17 13 Schoten In de Sluizenstraat in Schoten is maandagavond een motorrijder overleden.

Het ongeluk gebeurde omstreeks half 9. “De 55-jarige man was onderweg samen met een andere motorrijder. In de Sluizenstraat begon hij plotseling trager te rijden en te zwalpen. Hij is dus plotseling onwel geworden”, vertelt Jack Vissers van Politiezone Schoten. Volgens de getuige is hij daarna met zijn hoofd tegen een houten balk gevallen. De ziekenwagen kwam ter plaatse en probeerde het slachtoffer nog te reanimeren, maar dat heeft niet mogen baten. De man overleed ter plaatse. Het parket besliste om geen verkeerskundige aan te stellen omdat het om een medische oorzaak gaat. Er waren geen derden betrokken bij het ongeluk.