Lokale radiozender lanceert ‘Ikkoopinschoten.be’ Toon Verheijen

19 april 2020

18u18 2 Schoten De lokale radiozender Radio Park FM lanceert de website www.ikkoopinschoten.be om de lokale handelaars te steunen. Iedereen die honger heeft of iets anders wil kopen maar dan liefst in eigen gemeente kan er terecht.

Door de maatregelen in het kader van de coronacrisis zien veel Schotense winkels en horecazaken een aanzienlijk deel van hun omzet wegvallen. Heel wat ondernemers zijn overgeschakeld naar online verkoop, thuislevering of take-away. “Om deze ondernemers te steunen, heeft Radio Park FM deze initiatieven gebundeld op www.ikkoopinschoten.be”, zegt Vince ‘t Jolle. “Iedereen kan er overzichtelijk aankopen doen, take-away bestellen of cadeaubons aanschaffen. Daarmee is ikkoopinschoten.be het eerste platform waar alle (nog) actieve Schotense handelaars binnen enkele muisklikken te vinden zijn.”

Indien het project succesvol blijkt, kan na de coronacrisis het platform verder uitgebouwd worden door alle Schotense handelaars toe te voegen. Bent u een lokale handelaar uit Schoten en staat u nog niet vermeld op deze website? Stuur dan een mailtje naar info@parkfm.be.