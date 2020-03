Leverservice bibliotheek is schot in de roos emz

20 maart 2020

17u14 0 Schoten Afgelopen donderdag liet de Schotense bibliotheek weten dat ze Afgelopen donderdag liet de Schotense bibliotheek weten dat ze pakketten, boeken en andere materialen aan huis zou leveren . Dat lijkt een schot in de roos, want sindsdien ontving de bib al 41 aanvragen.

Op vrijdag 13 maart moest de bibliotheek haar deuren sluiten. Het bibliotheekteam werkte daarom een alternatieve dienstverlening uit. Zo was het concept van leverbibliotheek geboren. “We willen mensen aanmoedigen om thuis te blijven. Daarom hebben we de uitleentermijn ook verlengd tot 8 mei en de inleverbussen gesloten”, klinkt het.

Die werkwijze is volgens de bibliotheek het meest veilige werkproces voor zowel de bibliotheekmedewerkers als voor de leners die een boekenpakket ontvangen. “We houden rekening met een quarantaineperiode voor de materialen, hanteren een strikte handhygiëne bij het samenstellen van de pakketten, leveren contactloos en vragen we leners 24 uur de pakketten ongeopend te laten staan.”

Het concept sloeg ook aan: de bib kreeg al 41 aanvragen. Op vrijdag werden al 28 pakketjes aangeleverd. Daarbij krijgen prioritaire doelgroepen als leners die schoolopdrachten uitvoeren of kampen met sociale isolatie en eenzaamheid, voorrang. Normaal wordt de dag na de aanvraag geleverd, maar dat kan langer duren indien de bibliotheek een overvloedig aantal aanvragen krijgt.

Bestellen kan via het online formulier.

Thuistip

Ook de woonzorgcentra kregen heel wat boekenpakketten afgeleverd. Daarnaast leende de bibliotheek tablets uit zodat de rusthuisbewoners via skype of andere online programma’s contact konden hebben met hun familie. Vanaf volgende week krijgt de woonzorggroep Voorkempen kranten van de bibliotheek om de wereld toch een beetje binnen te brengen bij de bewoners.

Ten slotte slaat de bibliotheek ook de handen in elkaar met de cultuurdienst. Iedere dag post de Facebookpagina van de bibliotheek om 10 uur een #thuistip. Dat zijn allemaal tips voor creatieve bezigheden, online leestips, tips voor virtuele rondleidingen in musea of concerten via Youtube. Op die manier blijven de mensen van thuis uit aan cultuur doen en kunnen ze hun gedachten verzetten.